أكثر 10 لاعبين انخفضت قيمتهم السوقية بسبب أزمة كورونا

وكالات / سما /

أثرت أزمة فيروس كورونا المستجد على أسعار اللاعبين بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية، مما دفع موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في هذا المجال لإصدارة تحديثات جديدة للقيمة السوقية لجميع لاعبي العالم.

وأعلن الموقع الشهير أن القيمة الإجمالية لجميع اللاعبين المسجلين في بياناته انخفضت بمقدار 9.2 مليار يورو، وذلك يعود بشكل مباشر إلى الخسائر المالية الفادحة التي تعاني منها معظم أندية العالم بسبب توقف كرة القدم بشكل كامل.

واعتمد ترانسفير ماركت في تخفيض أسعار اللاعبين على عوامل عديدة، منها تقدم اللاعبين في السن ومستواهم الحالي والتنافس على شراءهم، فمثلاً انخفض سعر نيمار بمقدار 32 مليون يورو، بينما انخفض سعر زميله كيليان مبابي 20 مليون يورو، وهذا التباين يعود إلى فارق السن بينهما.

ويعد إدين هازارد نجم ريال مدريد أكثر لاعبين انخفضت قيمته السوقية في التحديث الأخير لأسعار اللاعبين، حيث كان سعره يقدر بـ120 مليون يورو قبل أزمة كورونا، بينما انخفض الآن ليصل إلى 80 مليون يورو فقط. وتواجد نيمار في المركز الثاني بعد أن انخفضت قيمته السوقية من 150 مليون يورو إلى 128 مليون فقط، كما تواجد ليونيل ميسي نجم برشلونة في القائمة بعد أن انخفض سعره بمقدار 28 مليون، ولم تخلو أيضاً من النجم العربي محمد صلاح الذي انخفضت قيمته إلى 120 مليون.

إدين هازارد: السعر الحالي 80 مليون – مقدار الانخفاض 40 مليون

نيمار: السعر الحالي 128 مليون – مقدار الانخفاض 32 مليون

رحيم ستيرلينج: السعر الحالي 128 مليون – مقدار الانخفاض 32 مليون

كيفين دي بروين: السعر الحالي 130 مليون – مقدار الانخفاض 30 مليون

محمد صلاح: السعر الحالي 120 مليون – مقدار الانخفاض 30 مليون

هاري كين: السعر الحالي 120 مليون – مقدار الانخفاض 30 مليون

ساديو ماني: السعر الحالي 120 مليون – مقدار الانخفاض 30 مليون

ليونيل ميسي: السعر الحالي 112 مليون – مقدار الانخفاض 28 مليون

كيبا أريزابالاجا: السعر الحالي 32 مليون – مقدار الانخفاض 28 مليون

ديلي آلي: السعر الحالي 68 مليون – مقدار الانخفاض 26 مليون