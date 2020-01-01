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أهلي النصيرات يُفاوض لاعب بيت حانون الرياضي

السبت 11 أبريل 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي النصيرات يُفاوض لاعب بيت حانون الرياضي


غزة / سما /

كشفت مصادر مقربة من نادي أهلي النصيرات، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، نيته التعاقد مع لاعب نادي بيت حانون الأهالي أسامة أبو قرشين.

وأكدت المصادر، أن إدارة الأهلي تسعى بقوة للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة، من أجل تعزيز الفريق بلاعبين مميزين للمنافسة على الصعود لدوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وكان أهلي النصيرات أعلن تعاقده مع المدير الفني لخدمات النصيرات أيوب أبو زاهر للإشراف على تدريب الفريق خلال الموسم القادم، إضافة للتعاقد مع إسماعيل أبو دان مهاجم نادي الجلاء وهداف دوري الأولى.

#أهلي النصيرات

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