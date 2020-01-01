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مدربان مرشحان لخلافة هاشم في الصداقة

السبت 11 أبريل 2020 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدربان مرشحان لخلافة هاشم في الصداقة


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن المرشحين لتدريب الصداقة في الموسم الكروي المقبل, خلفا للمدير الفني عماد هاشم.

وأكدت التقارير, أن المدربين محمود المزين وسامي سالم الأقرب لتولي تدريب الصداقة, بعد إعلان هاشم استقالته, لانشغاله بدورة المدربين المتقدمة "البرو" في قطر خلال الفترة المقبلة.

وسبق للمزين تدريب الصداقة قبل عدة مواسم, بينما كان سالم مدربا مساعدا في الجهاز الفني الموسم الماضي.

يشار إلى أن الصداقة احتل المركز الثامن في دوري الدرجة الممتازة برصيد 27 نقطة, وضرب موعدا مع اتحاد الشجاعية في دور الثمانية من كأس غزة.

#نادي الصداقة

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