5 تطبيقات تساعد مستخدمي أجهزة آبل في تعزيز الإنتاجية

وكالات / سما /

يعتبر الانتقال للعمل من المنزل أمرًا صعبًا على الأشخاص الذين لم يعتادوا على هذا الأسلوب، حيث يواجهون العديد من التحديات، وأبرزها كيفية الابتعاد عن جميع العناصر التي تسبب التشتت وعدم التركيز.

ولكن إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل، فهناك العديد من التطبيقات المتاحة للعاملين عن بُعد لمساعدتهم في الحفاظ على تركيزهم والعمل بكفاءة وإنتاجية أعلى.

لذا سواء كان لديك جهاز آيفون، أو آيباد، أو MacBook أو Apple Watch فإليك أبرز التطبيقات المصممة لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.

1- تطبيق Drafts:

يتيح لك تطبيق Drafts تدوين الملاحظات بسرعة وسهولة، حيث يقدم محرر نصوص قابل للتخصيص لإضافة السِمات، والتحكم في التباعد وارتفاع الخط والهوامش، كما يقدم ميزة التصحيح التلقائي للنصوص، ويمكنك تشغيله من خلال المساعد الصوتي Siri.

يتكامل التطبيق مع العديد من خدمات التخزين السحابية مثل: iCloud Drive و Dropbox و Google Drive، وتطبيقات مديري المهام الخارجية والتقاويم وتطبيقات الملاحظات مثل: Todoist و Evernote و TaskPaper.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد و Apple Watch وتطبيق iMessage في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة ماك في ماك ستور.

2- تطبيق +Contacts:

تطبيق +Contacts هو دفتر عناوين قائم على التخزين السحابي مصمم للتخلص من متاعب إدارة جهات الاتصال حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية، يتيح لك مزامنة جهات الاتصال عبر جميع أجهزتك، وكذلك عبر الحسابات المختلفة مثل: جيميل وExchange، وOffice365، وتويتر.

ويتميز التطبيق بإمكانية دمج جميع المعلومات حول كل جهة اتصال في ملف شخصي واحد شامل، ونسخ معلومات بطاقة العمل الممسوحة ضوئيًا وإضافتها إلى دفتر العناوين الخاص بك.

كا يتيح لك تنظيم دفتر العناوين من خلال وضع علامة على جهات الاتصال لإنشاء مجموعات مخصصة، وملء التفاصيل حول جهات الاتصال.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون في آب ستور.

3- تطبيق Jump Desktop:

يتيح التطبيق للمستخدم التحكم في حاسوب ماك من أي مكان، من خلال جهاز آيفون أو آيباد أو iPod touch، ويتميز واجهة مستخدم بسيطة، كما يعمل تقريبًا مع أي حاسوب ونظام تشغيل، ويدعم استخدام الماوس.

كما يدعم التطبيق تشفير الاتصال بين الحواسيب لضمان الخصوصية والأمان، ويسمح للحاسوب بالاتصال تلقائيًا للوصول عن بُعد باستخدام Wi-Fi / 3G / LTE دون القلق بشأن إعدادات جهاز التوجيه.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة ماك في ماك ستور، كما يتوفر إصدار لنظام التشغيل ويندوز.

4- تطبيق SAP Concur:

يتيح لك هذا التطبيق إدارة النفقات وأتمتتها من خلال هاتفك، وذلك من خلال التقاط صور بكاميرا الهاتف للإيصالات وتحميلها تلقائيًا لخوادم التطبيق لحفظها، كما يتيح لك مراجعة واعتماد التقارير والفواتير بسرعة، واستيراد البيانات من بطاقات الائتمان. التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Be Focused Focus Timer:

يتيح لك هذا التطبيق التركيز في أداء المهام المطلوبة منك وهو أمر ضروري إذا كنت تعمل من المنزل، حيث يقوم بتقسيم المهام الفردية بين فترات محددة بينها فواصل قصيرة للراحة، وهي طريقة فعالة للحفاظ على للحفاظ على الدافع والتركيز.

يمكنك تخصيص التطبيق من خلال، ضبط مدة العمل، وإنشاء فترة استراحة قصيرة وطويلة، ومعرفة عدد الفترات الفاصلة بين فترات الاستراحة الطويلة. التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة ماك في ماك ستور.