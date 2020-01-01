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زكي فطين عبدالوهاب يهاجم عادل إمام

السبت 11 أبريل 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
زكي فطين عبدالوهاب يهاجم عادل إمام


وكالات / سما /

بعد الضجة التي أحدثها الفنان زكي فطين عبد الوهاب مؤخراً بالهجوم على الفنان عمرو دياب على “فيسبوك”، وقوبل وقتها بهجوم ضارٍ من قبل جمهور عمرو اضطره للتراجع عن كلامه ونشر منشور آخر يوضح فيه أنه لم يقصد ما قاله، عاد من جديد للهجوم على الفنان عادل إمام.

ونشر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، منشورين انتقد من خلالهما أداء إمام، فكتب في الأول: “سؤال من غير شتيمة لو سمحتوا، هو عادل إمام الملقب بالزعيم.. عمل إيه في السنوات الأخيرة، غير نفس الشخصية، نفس الدور، نفس الإيفيه”.

وأجاب على نفسه في المنشور الثاني كاتباً: “أعتقد إنه معتمد على الكاريزما، مش أكتر، الناس عايزة تشوف عادل إمام، ايا كان اللي بيقدمه”.

#عادل إمام #زكي فطين

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