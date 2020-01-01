نداء مشترك وهام من مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط

القدس المحتلة / سما /



قالت الامم المتحدة في بيان لها انه في 23 آذار، أطلق الأمين العام نداء الى وقف فوري لإطلاق النار في جميع انحاء العالم، وحث جميع الأطراف المتحاربة على ترك الأعمال العدائية، ووضع مشاعرعدم الثقة والعداوة جانباً، وإسكات بنادقهم. وقد استجاب العديد من الأطراف بإيجابية لنداء الأمين العام، ولكن ما يزال هناك المزيد لترجمة

هذه الكلمات إلى أفعال.

واضاف البيان انه قد عانى الكثيرون في الشرق الأوسط من الصراعات والحرمان لفترة طويلة جدًا. وتتفاقم معاناتهم الآن بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 وآثارها المحتملة على المدى الطويل في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ودعا البيان الذي وقع عليه ممثلي الامين العام في الشرق الأوسط جميع الأطراف إلى المشاركة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في التفاوض على وقف

فوري للأعمال العدائية المستمرة، والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، ووضع وقف إطلاق نار أكثر ديمومة وشمولا، والتوصل لحلول طويلة الأمد للصراعات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة.

كما نناشد الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات والعمل على حل

الخلافات من خلال الحوار أو التفاوض أو الوساطة أو الوسائل السلمية الأخرى. كما ندعو الجميع إلى الامتناع عن أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التدهور في الاستقرار والأمن في أي بلد أو في

المنطقة ككل.

وخص الممثلون الأطراف على التواصل عبر خطوط النزاع والتعاون محل ًيا وإقليم ًيا وعالم ًيا لوقف الانتشار

السريع للفيروس، وتقاسم الموارد، حيثما أمكن، والسماح بالوصول إلى المرافق الطبية عند الحاجة.

ودعوا جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول والمساعدات الإنسانية إلى النازحين داخلياً واللاجئين،

والمجتمعات المحاصرة، وجميع الذين دمرتهم الحرب والحرمان، دون تحيز أو تمييز. ويتطلب هذا تتب ًعا سري ًعا لتنقل العاملين الصحيين والاغاثة على الحدود وداخل البلاد وضمان حمايتهم. كما دعًا الجميع إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمشردين داخليا ً إلى منازلهم من خلال إجراءات وتدابير

عاجلة وفعالة وذات مغزى.

وطالبوا بإيلاء اهتمام خاص لمحنة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، وللإفراج الإنساني، ولحرية

وصول المنظمات الإنسانية، ولخطوات عاجلة لضمان رعاية طبية كافية وتدابير وقائية في جميع أماكن الاحتجاز.

في وقت يواجه فيه الجميع تحديات وطنية هائلة ندعو جميع الشركاء للعمل مع الأمم المتحدة

على خطط الاستجابة الدولية العاجلة وإجراءات التعافي. لا يمكن لأي دولة أو منطقة أو مجتمع أن يواجه

ً

تحدي فيروس كوفيد-19 لوحده . إن التضامن مطلوب اليوم وسوف تكون هناك حاجة ماسة إليه غدا.

￼

وقال البيان "ستواصل فرقنا التركيز على الدبلوماسية الوقائية، وعلى مساعدة جميع الجهود للاستجابة للعواقب الصحية والاجتماعية الاقتصادية للأزمة، ودعم التعاون الشامل لمصلحة السلام ورفاهية الجميع، والعمل بلا هوادة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأكثر الفئات ضعفاً، والانخراط بحزم في تحقيق

هذه الأهداف.

وأوضح انه لن تنجح أيا من هذه الجهود إذا لم يتم إسكات أسلحة الحرب والصراع. في هكذا وقت، يجب أن

تتنازل الحزبية والمصالح الضيقة للقضية الأكبر ومصالح الشعب. ولهذا السبب فإننا نكرر دعوة الأمين العام لجميع الأطراف في الشرق الأوسط للعمل مع الأمم المتحدة حتى نتمكن من "التركيز معا على المعركة

الحقيقية في حياتنا."

ووقع على البيان كل من :

غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن

نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوس