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المطران عطا الله حنا يدعو لمساعدة مستشفيات القدس لمواجهة كورونا

السبت 11 أبريل 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطران عطا الله حنا يدعو لمساعدة مستشفيات القدس لمواجهة كورونا


القدس المحتلة / سما /

دعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم للوقوف الى جانب مستشفيات القدس في هذه الظروف العصيبة لكي تكون قادرة على التعامل مع تداعيات وباء الكورونا الذي انتشر في عالمنا ووصل الى ارضنا المقدسة.

وقال ان مستشفيات القدس تقوم بدور رائد في المدينة المقدسة ومنذ سنوات طويلة واليوم وامام محنة الكورونا فهي بحاجة للدعم والمؤازرة ولذلك فإنه من واجبنا جميعا ان نقف الى جانب مستشفيات القدس في هذه الظروف حتى تستمر في تأدية رسالتها وخدمتها لمجتمعنا المقدسي خاصة والفلسطيني عامة .

#المطران عطا الله حنا

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