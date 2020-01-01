الاقتصاد بغزة: تحرير 30 محضر ضبط وإتلاف

غزة / سما /

أعلنت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بقطاع غزة، عن تحرير 30 محضر ضبط وإتلاف يوم أمس الجمعة.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن ذلك جاء خلال جولات تفتيشية قامت بها على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة الأسعار ومنعًا للاحتكار.

وأشارت إلى أن لجان التفتيش التابعة للوزارة واصلت عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

وقامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة برفح بتحرير 6 محاضر ضبط لــ 600 كيلو بطيخ فاسد، بمشاركة بلدية رفح ومباحث التموين وشرطة البلديات.