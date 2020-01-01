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المبادرة تدين عقد لقاءات تطبيعية لشبان من غزة

السبت 11 أبريل 2020 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

ادانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قيام مجموعة شبابية محدودة على حد تعبيرها في غزة من أنشطة ومشاريع تطبيعية و أخرها اللقاء التطبيعي الذي عقد عبر اتصال فيديو مباشر يوم الاثنين الماضي، والذي شارك فيه مجموعة من الشباب في مدينة غزة. 

وقالت الحركة في بيان لها "إن هذا الاجتماع يخالف معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع، التي اجمعت عليها غالبية مكونات المجتمع الفلسطيني في المؤتمر الوطني الأول للمقاطعة في عام 2007" . 

وحذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من ان هذا الاجتماع وغيره من الأنشطة التي تقوم بها هذه المجموعة تشكل محاولة للتأثير على وعي وثقافة الشباب والأطفال في مجتمعنا الفلسطيني، وتعمل على نشر مفاهيم مغلوطة عن أبشع نظام احتلال وفصل عنصري عرفته الانسانية بعد انتهاء حكم نظام الابرتهايد في جنوب أفريقيا. 

وطالبت ميع المتورطين في هذه الأنشطة التطبيعية بالتوقف عنها ومراجعة أنفسهم والاعتذار لأبناء شعبنا عن مثل هذه الأنشطة.

ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية جميع أبناء شعبنا وخاصة الشباب للانخراط في أنشطة وفعاليات حملة المقاطعة.

وناشدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الجهات المعنية بالعمل والتعاون لنشر ثقافة المقاطعة ومناهضة التطبيع وخاصة بين شريحة الشباب والطلاب.

#المبادرة الوطنية

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