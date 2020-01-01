رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، اليوم السبت، خبر وفاة المواطن نشأت المدلل أمس في مستشفى "هوغو تشافيز"، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"، وهو من سكان برطعة في جنين، إضافة لتسجيل 4 إصابات جديدة.

كما أبرزت الصحف الثلاث، الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس محمود عباس مع أمير دولة الكويت الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنياته للبلدين بتجاوز محنة جائحة "كورونا"، إضافة لاطمئنان سيادته من محافظ الخليل جبرين البكري على أحوال المواطنين في المحافظة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

. وفاة وأربع إصابات بـ "كورونا" في الضفة.. وفق إجراءات احترازية: مواراة المواطن المدلل الثرى في مقبرة صيدا

. اطمأن من محافظ الخليل على أوضاع المواطنين.. الرئيس يهاتف أمير الكويت وملك البحرين

. "الوقائي" يقبض على قاتل شاب من عزبة شوفة بعد ساعات من الجريمة

. الأوقاف المصرية تحسم الجدل بشأن صلاة التراويح في رمضان

. حماس بوجه الاحتلال.. تهدم منزل والد شهيد وتعتدي على أهله

. أرطاس في انتظار عودة فنانتها الصغيرة

. الكمامات والمعقمات.. هم آخر يثقل كاهل المقدسيين

. "الصحة العالمية" تحذر من عودة قاتلة لـ «كورونا» في حال التسرع برفع العزل

. للمرة الأولى منذ مئة عام .. كنيسة القيامة مغلقة في عيد الفصح

. نزال: المساعدة الأوروبية ثمرة جهود الرئيس وثقة الدول بفلسطين

. رحيل الفنان عبد الرحمن أبو القاسم ... العاشق لأرض فلسطين

الأيام:

. وفاة مواطن من طولكرم متأثرًا بإصابته بـ "كورونا" ورصد أربع إصابات جديدة في الخليل وبيت لحم

. تسجيل حالة تعاف جديدة من "كورونا" في طولكرم

. الرئيس يطمئن على أوضاع مواطني الخليل ويتحادث هاتفيًا مع أمير الكويت وملك البحرين

. إصابات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم وإغلاق مدخل بني نعيم واحتجاز شاب بالخليل

. القدس حزينة.. في يوم الجمعة العظيمة

. تفاصيل مخطط إسرائيلي لمد سكة القطار الخفيف إلى جبل المكبر

. "كورونا" يلقي بظلال كئيبة على أجواء الأعياد المسيحية

. هزة أرضية خفيفة تضرب منطقة البحر الميت

. "الصحة العالمية" تحذر من تسارع "مقلق" لانتشار "كورونا": لا يوجد بلد محصن

. "كورونا" في العالم: الوفيات تتخطى المئة ألف

القدس:

. اكتشاف 4 إصابات جديدة في أرطاس وحلحول وبني نعيم.. فلسطين تسجل حالة الوفاة الثانية بـ "كورونا" لخمسيني من طولكرم

. اطمأن على أوضاع المواطنين في الخليل.. الرئيس يجري اتصالات هاتفية مع أمير الكويت وملك البحرين

. الإصابات حول العالم تتجاوز المليون و684 ألف.. حصيلة وفيات كورونا عالميا تصل إلى102051

. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى95 والإصابات 10408

. إغلاق مدخل بلدة بني نعيم.. إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

. المستوطنون يسابقون الزمن في الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بظل أزمة كورونا

. مخطط لمد سكة القطار الخفيف إلى مستوطنة جبل المكبر

. المصادقة على بناء 1300 وحدة جديدة في مستوطنة "غيلو"