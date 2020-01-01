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"نتنياهو" يُوقف صفقة شراء معدات طبية مهمة من تركيا بسبب غزة

السبت 11 أبريل 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نتنياهو" يُوقف صفقة شراء معدات طبية مهمة من تركيا بسبب غزة


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال رفضت صفقة شراء معدات طبية متنوعة من تركيا، عقب وضع تركيا شرط رئيسي بدخول مساعدات مشابهة لغزة.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن مكتب نتنياهو تدخّل ورفض المقايضة هذه بتلك،معتبراً أن أردوغان عاد إلى سيرته الأولى مناكفة بالكيان، وبذلك جُمدت الصفقة والمساعدات.

وزعمت القناة، أن تركيا أرادت استغلال هذه الصفقة وعن طريق نفس الشركة مد الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة بنفس المعدات ‏والمستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن مكتب نتنياهو أكد عدم رفضه إمداد الفلسطينيين بمستلزمات طبية لكن ليس بهذه الطريقة ويجب أن تمر عن طريق اسرائيل .

وكشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، الجمعة، أن "إسرائيل" طلبت من تركيا مستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للوزير التركي، أشار فيه إلى أن الكثير من الدول طلبت من أنقرة تقديم المساعدة.

ولفت إلى أن هناك طلبا إسرائيليا لمستلزمات طبية واقية، ومازلنا ندرس ذلك، مؤكدا على أن بلاده جاهزة لتقديم المساعدة.

وأضاف، أرسلنا مساعدات إلى أكثر من 40 دولة بما فيها بريطانيا. 

وأكد على أن بلاده عازمة على تقديم المساعدات اللازمة أيضا إلى قطاع غزة والفلسطينيين، مشددا بقوله: "لا ينبغي لأحد أن يشك في دورنا تجاه أشقائنا".

#إسرائيل #تركيا

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