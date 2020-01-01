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غزة: أسعار الدجاج اليوم السبت

السبت 11 أبريل 2020 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: أسعار الدجاج اليوم السبت


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم السبت، استقراراً على الأسعار، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 10.5 إلى 11 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلا بينما كبدة الدجاج 17 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 9-10 شواكل.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

 - كيلو الدجاج الحي من 10.5 إلى  11 شيكلا.

2 - كيلو استيكات 23 شيكلا.

3 - دبوس الدجاج 14 شيكلا.

4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلا.

5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكلا.

6- كيلو كبدة الدجاج 17 شيكلا.

7- كيلو جناح الدجاج 9 شواكل.

8- كيلو الشيش 23 شيكلا.

#أسعار الدجاج #الدجاج

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