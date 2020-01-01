ذبحا وطعنا .. عائلة كاملة ضحية جريمة تهز طرطوس السورية (شاهد)!

وكالات / سما /

قتلت عائلة مكوّنة من أم وطفليها، أمس الجمعة، ذبحاً على يد مجهولين في ريف محافظة طرطوس.

وقالت شبكة “بعرين الحدث” إن “عائلة مؤلفة من أب وأم وطفليهما تعرضوا للذبح في منزلهما في قرية بديرة بريف طرطوس”.

وأوضحت الشبكة أن الطفلين وأمهما فارقا الحياة، بينما نجا الأب وهو يتلقى العلاج في المستشفى، وأن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالواقعة.

وذكرت صفحات أخرى، أن الأب يدعى (أسامة) والأم (راما)، وطفل بعمر 6 سنوات وطفلة بعمر 5 سنوات، دون مزيداً من التفاصيل حول ملابسات الجريمة.

هذا وتشهد مناطق النظام عمليات قتل متكرّرة، حيث شهد منتصف شباط الماضي جريمة راح ضحيتها امرأة في قرية القلورية القريبة من القرداحة على يد أخ زوجها بسبب خلاف عائلي. وفي بداية الشهر ذاته، العثور على امرأة مقتولة، في أحد البيوت، بمنطقة حي الإنشاءات بمدينة طرطوس، على يد ابنها الوحيد، دون معرفة التفاصيل.







