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تعرف على موعد غرة شهر رمضان فلكياً

السبت 11 أبريل 2020 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على موعد غرة شهر رمضان فلكياً


وكالات / سما /

تشير الحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية الفلسطينية إلى أن شهر رمضان لهذا العام سيبدأ يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين عشر من شهر نيسان الجاري.

وأوضحت الجمعية الفلكية في بيان لها إلى ان هلال شهر رمضان للعام 1441 هجرية سيولد فجر يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من الشهر الجاري في تمام الساعة 05:26 بالتوقيت المحلي لفلسطين وهو يوم التحري، وستغيب الشمس في مدينة القدس في هذا اليوم في تمام الساعة 07:13 مساءً، وسيغيب القمر في تمام الساعة 07:35 مساءً، وبالتالي يكون مكثه 22 دقيقة، ورغم ذلك في هذا اليوم لن يشاهد هلال شهر رمضان من فلسطين والمنطقة سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال وقربه من الأفق.

في حين أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بالتلسكوبات أو بالعين المجردة من أجزاء واسعة من أفريقيا بما في ذلك المغرب وموريتانيا وجنوب ووسط الجزائر وجنوب ليبيا وأجزاء من السودان والصومال والمحيط الأطلسي وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.

وعليه من المتوقع أن تعلن العديد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الجمعة 24 نيسان هو غرة شهر رمضان للعام 1441 هجرية.

#فلكيا #رمضان

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