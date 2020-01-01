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صحيفة بريطانية: قبور جماعية لدفن ضحايا كورونا في نيويورك

السبت 11 أبريل 2020 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة بريطانية: قبور جماعية لدفن ضحايا كورونا في نيويورك


واشنطن /سما/

 قالت صحيفة Daily Mail، إن السلطات المختصة في مدينة نيويورك الأمريكية، بدأت دفن ضحايا فيروس كورونا في قبور جماعية.

ونشرت الصحيفة البريطانية الجمعة، صورا وشريط فيديو لمقبرة جماعية تم حفرها في جزيرة هارت بنيويورك، وهي جزيرة كانت تستخدم منذ أكثر من 150 سنة كمقبرة للفقراء.

وأضافت أن هناك مئات من سكان نيويورك يموتون كل يوم في بيوتهم أو في الشوارع، لكن السلطات لا تسجل وفياتهم كحالات وفاة بكورونا حتى عندما تبدو عليهم أعراض مرض "كوفيد-19"، ما يثير الشبهات حول إمكانية تعتيم السلطات على العدد الحقيقي لضحايا الوباء.

وفي 2 من الشهر الجاري، حجزت السلطات الأمريكية 100 ألف كيس بلاستيكي لنقل جثث المتوفين احترازا لتنامي عدد حالات الوفاة بسبب وباء كورونا.

يذكر أن حصيلة الوفيات بكورونا في ولاية نيويورك قد تجاوزت 5 آلاف حالة، فيما إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم الولايات المتحدة تعدى 87 ألف حالة.

#قبور جماعية #نيويورك #فيروس كورونا #وفيات #ضحايا #الولايات المتحدة

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