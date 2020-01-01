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محافظ جنين يهنئ الأسير المحرر شواهنة ويشيد بالتزام عائلته في ظل حالة الطوارئ

السبت 11 أبريل 2020 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يهنئ الأسير المحرر شواهنة ويشيد بالتزام عائلته في ظل حالة الطوارئ


جنين / سما /

هنأ محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الجمعة، الأسير المحرر صخر شواهنة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد قضائه 18 عاما.

وأكد الرجوب حرص القيادة الفلسطينية واهتمامها بقضية الأسرى، والضغط من أجل الإفراج عنهم.

وأشاد الرجوب بموقف عائلة الأسير المحرر وفعاليات البلدة، والتزامهم بعدم إقامة مهرجان احتفاء بحرية الأسير شواهنة، استجابة لقرارات الحكومة ولحالة الطوارئ.

بدوره، أشار الأسير المحرر شواهنة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين، وتمنع إدخال المعقمات والمواد الطبية لحمايتهم من فيروس كورونا، الامر الذي زاد من معاناتهم.

ورافق الرجوب، أمين سر حركة فتح إقليم جنين عطا ابو ارميلة، وأعضاء الإقليم غسان قبها ومنير صبيحات.

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