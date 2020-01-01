كورونا يواصل انتشاره: 57 وفاة و 1396 إصابة جديدة في 16 دولة عربية

عواصم /سما/

بينت أحدث الإحصاءات الخاصة بوباء كورونا المستجد - "كوفيد 19"، حتى مساء اليوم الجمعة، تسجيل 57 حالة وفاة غالبيتها من الجزائر، ومصر، والمغرب، و1396 إصابة جديدة مؤكدة في 16 دولة عربية.

وأوضحت الإحصاءات أن تسع دول عربية أعلنت اليوم عن وفيات جديدة بوباء "كورونا"، هي: الجزائر، ومصر، والمغرب، والسعودية، والإمارات، والعراق، والبحرين، ولبنان، وفلسطين.

وقد بينت الارقام زيادة وتيرة تفشي الفيروس في الجزائر، ومصر، والمغرب، حيث أصبحت تسجل منذ أكثر من أربعة أيام وفيات بوتيرة مرتفعة عن بقية الدول، فقد سجلت الجزائر اليوم 21 حالة وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 256 حالة حتى اليوم، كما سجلت 95 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1،761 حالة حتى الآن.

اما مصر فقد أعلنت اليوم عن وفاة 17 شخصاً من مجموع 135 وفاة في البلاد حتى الآن، وعن تسجيل 95 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع بذلك عدد الحالات الكلي إلى 1،794 حالة.

وتحدثت المغرب اليوم عن وفاة 10 أشخاص ليرتفع مجموع الوفيات إلى 107، وتسجيل 74 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الناتج إلى 1448 حالة.

وفي ذات السياق أعلنت السعودية اليوم عن وفاة 3 اشخاص من مجموع 47 وفاة في المملكة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها حتى الآن، وعن تسجيل 364 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الاصابات إلى 3،651 اصابة

كما أعلنت الإمارات عن وفاة مواطنين اثنين من مجموع 16 حالة وفاة في البلاد، وعن اكتشاف 370 إصابة جديدة من مجموع 3،360 حالة.

فيما أعلنت اليوم كل من العراق، والبحرين، ولبنان، وفلسطين، عن وفاة شخص واحد في كل دولة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في العراق إلى 70، والبحرين إلى 6، ولبنان إلى 20، وفلسطين إلى حالتي وفاة منذ اكتشاف الوباء حتى الآن.

كما سجلت العراق اليوم 47 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 1،279 حالة حتى الان، وكذلك سجلت البحرين 26 إصابة جديدة من مجموع 913 حالة، أما لبنان فقد سجلت اليوم 27 إصابة ليرتفع بذلك العدد لديها إلى 609، وفلسطين 4 اصابات من مجموع 267 حالة.

وعلى صعيد الدول العربية التي سجلت اصابات جديدة فقط على أراضيها، فقد أعلنت قطر اليوم عن 136 إصابة جديدة من مجموع 2،512 إصابة في البلاد حتى الآن. كما سجلت وفاة 6 أشخاص منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

كما اعلنت الكويت اليوم عن اكتشاف 83 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص المصابين في البلاد إلى 993، توفي منهم شخص واحد حتى الآن.

وفي تونس، تم اليوم تسجيل 28 إصابة جديدة من مجموع 671 حالة، توفي منهم 25 شخصاً حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان اليوم 27 إصابة جديدة من مجموع 484 حالة مسجلة في السلطنة، توفي منهم حتى الآن 3 اشخاص.

كما أعلنت كل من اليمن عن اكتشاف اول إصابة في البلاد، وجيبوتي عن 10 إصابات من مجموع 150، والصومال عن 9 إصابات جديدة من مجموع 21 حتى الآن.

ويواصل وباء كورونا تفشيه بقسوة في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، موقعا حتى الآن 102،058 حالة وفاة منها 6،366 وفاة حتى مساء اليوم، واكثر من مليون و 684 ألف إصابة مؤكدة ، منها 80،904 إصابة اكتشفت اليوم، فيما تماثل للشفاء أكثر من 375 ألف مصاب في العالم.