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"الصحة": تسجيل حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا

الجمعة 10 أبريل 2020 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة": تسجيل حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا


طولكرم / سما /

 أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، لشاب من محافظة طولكرم، مساء اليوم الجمعة، ما يرفعُ حصيلة حالات التعافي في فلسطين إلى 46 حالة.

بدوره، قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن المصاب غادر مستشفى جمعية الهلال الأحمر، الذي أصبح مستشفى للعزل، بعدما بينت الفحوصات التي أجريت له تعافيه من الفيروس، لكنه سيخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يوما وفق تعليمات وزارة الصحة.

وأوضح في حديث للصحفيين من امام المستشفى، أن محافظة طولكرم استطاعت الحد من تفشي الفيروس عبر الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، لكن هذا لا يعني انتهاء الجائحة، بل يعني مزيدا من الالتزام حتى نتجاوز الجائحة تماما.

يتبع..

#الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا #محافظ طولكرم #حالات تعافي #كورونا في فلسطين

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