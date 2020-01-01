سفارتنا في بريطانيا تصدر اعلانا مهما لابناء الجالية والطلبة الفلسطينين بالمملكة

لندن /سما/

اصدرت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، اعلانا مهما لابناء الجالية الفلسطينية والطلبة الفلسطينين الدارسين في بريطانيا

وقالت السفارة في بيان مقتضب، "تهديكم سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة أطيب تحياتها، آملين أن تكونوا بخير في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها بسبب أزمة وباء كورونا".

وأضافت: نود إعلامكم بأنه منذ بدء الأزمة تمّ إنشاء لجنة طوارئ لمساندتكم في هذه الظروف الاستثنائية، خصوصا الذين تقطعت بهم السبل مثل طلبتنا القادمين من خارج بريطانيا.

وأوضحت السفارة، أن لجنة الطوارئ تقوم بالتنسيق مع الجالية واتحاد الطلاب والمؤسسات الفلسطينية في بريطانيا لتلبية الحاجات العاجلة.

وتابعت: نناشد اهلنا وطلابنا التواصل وعدم التردد في طلب المساعدة، فجميعنا عائلة فلسطينية واحدة، خصوصا في هذه الظروف غير العادية.

ونرجو الإتصال على أرقام الهاتف التالية :

02085630008

07425376243