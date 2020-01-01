"الاقتصاد" تعالج قضية سير الحركة التجارية إلى بلدة بيت اكسا

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الجمعة، إنها عالجت قضية سير الحركة التجارية باتجاه بلدة بيت اكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بالتنسيق مع كافة الشركاء، وبما يضمن توفر السلع في المحال التجارية للمواطنين في ظل التدابير الصحية الوقائية المتبعة حفاظاً على صحة المواطنين .

وأوضحت في بيان لها، أن ذلك جاء في أعقاب متابعة طواقمها مع مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها محافظة القدس، للوقوف على واقع المخزون التمويني، وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم عبر تسهيل الحركة التجارية بما ينسجم مع التدابير الصحية المعمول بها.

وأكدت الوزارة ان المخزون التمويني من السلع والذي يخضع لمتابعة دورية، متوفر في كافة محافظات الوطن، ولعدة أشهر مع استمرار استيراد السلع.