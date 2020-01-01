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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وملك البحرين..

الجمعة 10 أبريل 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وملك البحرين..


رام الله / سما /

 أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، اطمأن سيادته من خلاله على العاهل البحريني، متمنيا أن تزول جائحة كورونا التي أصابت البحرين والمنطقة والعالم أجمع.

وتمنى الرئيس عباس للشعب والقيادة البحرينية دوام التقدم والازدهار.

من جانبه اطمأن ملك البحرين على سيادة الرئيس والشعب الفلسطيني في ظل انتشار وباء كورونا، متمنيا تجاوز هذه المرحلة وانتهاء الجائحة وأن تعود الأمور إلى طبيعتها في فلسطين والعالم.

وشكر العاهل البحريني السيد الرئيس على هذه المكالمة.

كما هاتف الرئيس عباس، رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، متمنيا أن تزول هذه الجائحة وأن تنعم البحرين بالأمن والرخاء والازدهار.

#الرئيس عباس #ملك البحرين #فيروس كورونا

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