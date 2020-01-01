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الصحة العالمية تحذر من تسارع "مقلق" لانتشار كورونا: نحن الآن في مرحلة الذعر ولا يوجد بلد محصن

الجمعة 10 أبريل 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر من تسارع "مقلق" لانتشار كورونا: نحن الآن في مرحلة الذعر ولا يوجد بلد محصن


جنيف /سما/

 حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تسارع مقلق بانتشار كورونا في بعض الدول، منها 16 في إفريقيا، رغم تباطؤ تفشيه في بلدان أوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

وطالب المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، نقلته رويترز، دول العالم إلى توخي الحذر في رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن "المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود، لكن في الوقت ذاته، فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس".

وتابع: "الأمر يشمل العدوى المجتمعية في 16 دولة إفريقية".

وشدد تيدروس، على أنه "لا يوجد بلد محصن، ولا يمكن لأي بلد الادعاء بأن نظامة الصحي قوي".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الذعر بسبب وجود هذا الفيروس غير المرئي الخطير الذي يؤدي إلى الكوارث والخراب، ولكن يجب علينا تعزيز أنظمة الصحة".

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