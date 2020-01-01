الأردن... يوقف مالك قناة فضائية ومدير أخبارها لبثها مادة تحريضة

عمان /سما/

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية يوم الخميس، مالك قناة فضائية ومدير أخبارها.

وذكرت مواقع أردنية، مساء الخميس، أن الأجهزة الأمنية الأردنية أوقفت كل من مدير عام تلفزيون "رؤيا"فارس الصايغ، ومدير الأخبار ومقدم برنامج "نبض البلد" محمد الخالدي 14 يوما.

وباشرت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الخميس بالتحقيق مع المدير العام للقناة المهندس فارس الصايغ، ومدير الأخبار في قناة رؤيا السيد محمد الخالدي، على خلفية نشر إحدى المواد الاعلامية التي بثت على شاشة رؤيا ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأصدرت النيابة العامة قرارا بتوقيف المدير العام للقناة المهندس فارس الصايغ ومدير الاخبار في قناة رؤيا السيد محمد الخالدي.

وعليه تؤكد قناة رؤيا أنها كانت وستبقى داعمه لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزءاً من اعلام الدولة الأردنية الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول، وأنها وبذات الوقت تؤكد على احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل.

كما يؤكد مجلس إدارة قناة رؤيا برئاسة السيد ميشيل الصايغ على ثقته بجهود الدولة الاردنية في حماية الوطن والمواطن منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

ونقلت عن مقربين من صاحب "التلفزيون المستقل"، أن التوقيف جاء على خلفية مقابلات تلفزيونية مع مواطنين يشكون من الوضع الاقتصادي بسبب حظر التجول، مما اعتبرته الحكومة إساءة لمحاولات الدولة الأردنية وجهودها في السيطرة على وباء فيروس كورونا، عبر خطوات اتخذتها الحكومة بهدف التقليل من التحركات واللقاءات الواسعة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة، مواطنين يعملون بأجرة يومية يلوُّحون بالتجارة في المخدرات، في حال لم يسمح لهم بالعمل.

سبق أن أعلن عمر الرزاز، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، الأربعاء الماضي، أمر الدفاع 6، والذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.

وأشار الرزاز إلى أن "المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص".

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية، أن "أمر الدفاع 6 يتضمن أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا".

جدير بالذكر أن الرزاز أصدر أمر الدفاع رقم 5، المتعلق بمدد إجراءات التقاضي، والذي يوقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة.