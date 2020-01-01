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تفاصيل مخطط اسرائيلي لمد سكة القطار الخفيف إلى جبل المكبر

الجمعة 10 أبريل 2020 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مخطط اسرائيلي لمد سكة القطار الخفيف إلى جبل المكبر


القدس المحتلة / سما /

ذكرت أسبوعية "يروشاليم" العبرية أنه يتضح من المداولات الأولية التي أجرتها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الأسبوع الماضي أن الخط البنفسجي المستقبلي للقطار الخفيف يدخل المستوطنة القائمة على جبل المكبر في القدس الشرقية.

وتم خلال المداولات إستعراض تفاصيل الخط البنفسجي الذي كان ينص بالأصل على أن تكون المحطة الأقرب من المستوطنة في مفترق طرق شارعي الخليل وفينوبسكي لكن بعد الصراع الذي خاضه المستوطنون والإدارة السكانية في تلبيوت شرق تقرر مد الخط إلى داخل المستوطنة.

وتعرض للبحث عدة خيارات، وينص الخيار الأول على استمرار الخط من شارع فينوبسكي نحو شارع عولي هغردوم في المدخل العلوي للمستوطنة قرب متنزه شروبر. أما الخيار الثاني فينص على دخول القطار من المدخل الجنوبي للمستوطنة من شارع آشر فينر، وينص الخيار الثالث على مسار دائري يربط بين المدخلين.

ومن الجدير بالذكر وجود أهمية كبيرة لاختيار مسار القطار الخفيف لأن سياسة التطوير المديني تنص على زيادة نسبة البناء وزيادة عدد الطوابق حول مسار القطار الخفيف وذلك إضافة إلى امتيازات تحسين ويعني هذا تكثيف البناء الاستيطاني بنسبة كبيرة.

وقالت اليعاد ملخه عضو مجلس بلدية القدس (هتعورروت) :"نبارك قرار ربط أرمون هنتسيف بالقطار الخفيف، الذي سيؤدي إلى ازدهار الحي وإلى اجتذاب العائلات الشابة إليه". يشار الى ان مستوطنات القدس مقامة على الاراضي الفلسطينية.

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