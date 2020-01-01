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الرؤية العالمية وتجارة جنين توزعان ملابس وقاية على مراكز الحجر الصحي

الجمعة 10 أبريل 2020 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرؤية العالمية وتجارة جنين توزعان ملابس وقاية على مراكز الحجر الصحي


جنين / سما /

 وزعت مؤسسة الرؤية العالمية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة جنين، اليوم الجمعة، ملابس وقاية طبية على مراكز الحجر الصحي الخاصة في مدينة جنين، وبلدة الزبابدة ومدينة طوباس، ورام الله ونابلس وسلفيت، استجابة لحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ويأتي هذا التدخل، استكمالاً لمبادرات أعلنت عنها مؤسسة الرؤية العالمية، وشملت توزيع معقمات ومنظفات وأدوات وقاية على المراكز الطبية ومراكز الحجر الصحي المختلفة، ومراكز الفحوصات بالتعاون مع لجان الطوارئ الرسمية، حيث جرى تسليم ملابس الوقاية في جنين لمديرية الصحة في مراكز الحجر، بمشاركة جاك اسعيد وعرين أبوالرب عن مؤسسة الرؤية العالمية، إضافة الى رئيس الغرفة التجارية عمار أبوبكر، ومديرها العام محمد كميل.

وشكرت الغرفة التجارية ومديرية الصحة، مؤسسة الرؤية العالمية على تعاونها المستمر مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي في سبيل تعزيز قدرة المؤسسات الوقائية ضد فيروس "كوفيد-19"، مشيرة الى أن الرؤية العالمية قدمت نموذجاً متميزاً في دعم جهود المؤسسات من خلال طواقمها التي تتواجد يومياً في ميدان العمل.

#جنين #فيروس كورونا #ملابس وقاية #الحجر الصحي

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