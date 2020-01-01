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إسرائيل: ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 94 والإصابات لأكثر من 10 آلاف

الجمعة 10 أبريل 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 94 والإصابات لأكثر من 10 آلاف


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، بوفاة عدد من الإسرائيليين، جراء إصابتهم بفايروس الكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفايروس في إسرائيل إلى 94 حالة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أنه تم تسجيل عشرات الاصابات الجديدة بالكورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفايروس في إسرائيل إلى 10,095 اصابة، بينهم 164 مريضا بوضع صحي خطير.

ونقلت القناة عن وزارة الصحة، أن 721 مريضا في إسرائيل، يخضعون للعلاج في المشافي، بينما يخضع 6582 مريضا للعلاج في المنازل، ويخضع 941 مريضا للعلاج في الفنادق، بينما بلغ عدد المتعافين 1061.

وأشارت القناة العبرية، الى أن الجيش الإسرائيلي، سيتولى علاج المصابين بالكورونا في إسرائيل، من الحالات الخفيفة والمتوسطة، وذلك للتخفيف على المنظومة الصحية بالبلاد.

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