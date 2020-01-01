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تسجيل 50 إصابة مؤكدة بكورونا بين طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول

الجمعة 10 أبريل 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 50 إصابة مؤكدة بكورونا بين طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول


باريس /سما/ (شينخوا)

 أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن خمسين فرداً من طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد( كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بيان أن "نتائج 66 اختباراً خلصت إلى وجود 50 شخصاً مصاباً بمرض (كوفيد-19) على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول. ونقل ثلاثة بحارة على متن طائرة لإدخالهم مستشفى في فرنسا"، مضيفة أنه لا يوجد أحد من بين الحالات يعاني من "تدهور في صحته" حتى الآن.

ويوم الأربعاء، أعلنت الوزارة أن حاملة الطائرات الفرنسية التي تعمل بالطاقة النووية أوقفت مهمتها عقب اكتشاف نحو 40 حالة مشتبه في إصابتها بالمرض على متنها.

وأرسل فريق من علماء الأوبئة التابعين للخدمة الصحية العسكرية إلى حاملة الطائرات لتفقد تفشي المرض بين 1760 فردا على متنها.

وكان من المقرر عودة حاملة الطائرات الفرنسية عقب تدريبات مشتركة في بحر البلطيق مع القوات البحرية لدول أوروبية أخرى، إلى ميناء تولون على البحر المتوسط في 23 نيسان/أبريل. ومع تأكد وجود حالات إصابة على متنها تلقت أوامر بالعودة إلى فرنسا مبكراً.

#القوات الفرنسية #شارل ديجول #حاملة الطائرات الفرنسية #فيروس كورونا #كوفيد 19

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