ملحم: لا إصابات جديدة بكورونا وهناك حالة أخرى من قرية بدو غير مستقرة

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن نتائج فحوصات 250 عينة من كل المحافظات صدرت، اليوم الجمعة، سليمة، أي غير مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف ملحم في الايجاز المسائي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، "هناك عينات تحت الفحص بانتظار نتائج ظهورها، ونأمل أن تكون جميعها سليمة".

وأشار إلى أنه وجود حالة في مستشفى هوغو تشافيز من قرية بدو، لرجل ظهرت عليه أعراض الانتكاسة، ويدخل على أجهزة التنفس ويخرج منها بين الحين والآخر، متمنيا له ولجميع المصابين الشفاء العاجل.

ونعى ملحم باسم الحكومة المرحوم المواطن نشأت المدلل من قرية صيدا شمال طولكرم الذي توفي ظهر اليوم متأثر بإصابته بفيروس كورونا.

وقال إن الفقيد كان يعاني من أمراض مزمنة وتعرض لانتكاسة صحية، وهي الحالة الثانية في فلسطين بعد أن قضت سيدة ستينية من قرية بدو الشهر الماضي، نقلت لها العدوى من ابنها الذي يعمل في أراضي الـ48.

وأضاف ملحم أن الحالة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم من حلحول، هي زوجة المصاب صاحب مشغل الخياطة، حيث أصيبت بعدوى من زوجها الذي أصيب بدوره من تاجر في إسرائيل يتعامل معه.

وتابع: "فيما يتعلق بالموجودين في الأردن الشقيق، نؤكد لهم أن المملكة تبدي تعاونا كبيرا إضافة إلى سفير الأردن لدى فلسطين الذي يتعاون معنا بشكل كبير، وكذلك سفارة فلسطين في عمان، الجميع يتعاون لتأمين عودة العالقين في الأردن إلى أرض الوطن".

ودعا أبناء شعبنا الراغبين في العودة من الأردن تسجيل أسمائهم ليتسنى للسفارة أن تجد الوقت المناسب مع الأطراف المعنية لتأمين عودتهم بشكل آمن وسالم، معربا عن شكره للأشقاء في الأردن الذين وفروا ضيافة مميزة لأبناء شعبنا العالقين.