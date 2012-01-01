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"الثقاقة" تنعى الفنان الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم

الجمعة 10 أبريل 2020 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الثقاقة" تنعى الفنان الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم


رام الله / سما /

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها الفنان عبد الرحمن أبو القاسم الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 78 عاماً في العاصمة السورية دمشق، ويعتبر الفنان أبو القاسم من مؤسسي المسرح العربي والفلسطيني في الشتات.

وجاء في بيان الوزارة أن القاسم ساهم في تأسيس المسرح الوطني الفلسطيني وعمل على نهضة الحركة المسرحية الفلسطينية بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث آمن بدور المثقف والفنان في إسناد الفعل الكفاحي حماية لغايات وأهداف التحرر.

وجاء في البيان على لسان الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة، أن الحركة الفنية العربية والساحة الثقافية الفلسطينية قد خسرت رمزاً من رموزها الإبداعية التي أثرت وأغنت بعملها الإبداعي المسارح والتلفزة العربية من خلال الإنتاجات الفنية الزاخرة والمميزة للراحل الكبير.

وأضاف أبو سيف: إن إسهامات أبو القاسم وأدواره المختلفة ستظل علامات فارقة تتعلم منها الأجيال القادمة، وستظل صفورية أرض الحلم والحقيقة تذكر عودته إليها في العام 2012، وتذكر خطواته على ترابها، وإيقاع العائد الدائم العاشق لأرضها

#وزارة الثقافة #فلسطين #عبد الرحمن أبو القاسم

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