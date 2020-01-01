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صورة: طاقم مستشفى "هوغو تشافير" يؤدي صلاة الجنازة على المرحوم نشأت المدلل

الجمعة 10 أبريل 2020 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: طاقم مستشفى "هوغو تشافير" يؤدي صلاة الجنازة على المرحوم نشأت المدلل


رام الله / سما /

 أدى الطاقم الطبي في مستشفى هيوغو شافير في بلدة ترمسعيا شمال رام الله اليوم الجمعة، صلاه الجنازة على المرحوم نشأت المدلل (55 عاما) من قرية صيدا شمال طولكرم، ومن سكان برطعة قضاء جنين، الذي توفي صباح اليوم، في مستشفى "هوغو تشافير" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأصيب المدلل بفيروس كورونا خلال عمله في ملحمة يملكها في بلدة برطعة قضاء جنين بسبب مخالطته لتجار لحوم من داخل الخط الأخضر، علما بأن الفقيد يعاني من أمراض مزمنة حيث نقل قبل أربعة أيام من مستشفى ثابت ثابت في طولكرم إلى مستشفى "هوغو تشافيز" بسبب تدهور حالته الصحية.

وكان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم قد أكد أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى بعد ظهر اليوم الجمعة، في مسقط رأسه في قرية صيدا شمال طولكرم، وسط إجراءات وقائية ووفق فتوى شرعية صدرت عن المفتي العام في التعامل مع حالات الوفاة بهذا الوباء.

وبوفاة المدلل، فإنه تم تسجيل حالة الوفاة الثانية بسجل الوفيات بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فلسطين، حيث كانت سيدة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس قد توفيت الشهر الماضي، بالفيروس، وكانت تعاني من أمراض مزمنة، ويعتقد بأن العدوى نقلت إليها من ابنها الذي يعمل في إسرائيل.

#مستشفى هيوغو شافير #فيروس كورونا #نشأت المدلل #صلاه الجنازة #فلسطين #كورونا في فلسطين
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