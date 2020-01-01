"اللجنة الوطنية" تنشر توصيات "اليونسكو" لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين في ظل أزمة كورونا

رام الله / سما /

نشرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، كراسة إرشادية صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في ظل الجهود التي تقوم بها ضمن سلسلة ما تقوم بنشره عن أفضل الممارسات والتوصيات العالمية والإقليمية والإسلامية الخاصة بحماية العملية التعليمية في ظل هذه الجائحة، والتخفيف عن الطلبة والمعلمين من النواحي التكنولوجية والتقنية، إضافة للعوامل النفسية والاجتماعي وانعكاسات الحجر المنزلي.

وأشارت إلى أن كراسة تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين في ظل أزمة كورونا تحتوي على تعليمات تراعي حالة القلق التي تؤثر على هؤلاء المتعلمين بما يحدث حولهم، وارتباط التحدي الذي يواجهونه بالتغير الملحوظ في نمط حياتهم نتيجة إغلاق المدارس والحجر الصحي المنزلي والتباعد الاجتماعي، ما يطيح بنمط حياتهم وتنظيمهم وقدرتهم على توقع ما سيحدث من زعزعة لأمنهم ويؤثر بدوره على قدرتهم على المشاركة الكاملة في التعلم.