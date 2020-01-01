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الناصرة: تشخيص أول إصابة بالكورونا في المستشفى الإنجليزي

الجمعة 10 أبريل 2020 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: تشخيص أول إصابة بالكورونا في المستشفى الإنجليزي


الناصرة /سما/

أعلن المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة، عن تشخيص أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في قسم النصر، وقد وصفت حالته بالطفيفة.

وبحسب ما جاء بيان المستشفى الإنجليزي، فإنه "جرى استقبال أول مريض مصاب بفيروس كورونا، ويتم علاجه في قسم النصر الذي تم إعداده خصيصا لهذه الحالات".

ونوهت المستشفى في بيانها إلى أن "هذا القسم بمعزل عن باقي الأقسام والمرضى في المستشفى، ويتم العمل به وفقا لإرشادات وزارة الصحة والإجراءات الصارمة التي تهدف إلى حماية موظفي المستشفى والمرضى الآخرين، كما شيدت حواجز إلكترونية عديدة تمنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى القسم دون إذن من غرفة المرقبة الخاصة بهذا القسم".

وأشارت إلى أن "العمل يستمر كالمعتاد في المستشفى لمعالجة جمهور المرضى الذي يرتاد المستشفى يوميا".

وختمت "سنواصل اطلاعكم على كافة التجديدات في هذا الشأن، ونتمنى لكم ولأفراد أسرتكم دوام الصحة والعافية وللمرضى الشفاء العاجل، وننتهز هذه الفرصة لنشكر موظفي المستشفى على الالتزام، التفاني والتضحية من أجل صحة جميع السكان في المنطقة".

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