الرئيس الإسرائيلي يعتذر على انتهاكه تعليمات الوقاية من كورونا

القدس المحتلة / سما /

احتفل الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين، بحلول عيد الفصح اليهودي، سويا مع ابنته في منزله الرسمي في القدس، على الرغم من التعليمات الصادرة عن السلطات، بأن على كل عائلة الاحتفال بحلول العيد في منزلها، كخطوة وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أفادت الإذاعة العبرية الجمعة.

ووصلت الابنة وعائلتها إلى المنزل الرسمي للرئيس بعد ظهر الثلاثاء. وأقامت الأسرة في شقة الضيافة، في حين أقامت الابنة مع والدها، في شقته الواقعة في المنزل.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية في وقت سابق، ردا على ذلك، "رافقت وسترافق الرئيس خلال العيد ابنته، بعد أن خضعت لفحص كورونا، وتبين أنها لا تحمل الفيروس". وأضافت الرئاسة "منذ وفاة نحاما (زوجة الرئيس الإسرائيلي-المحرر)، يرافق الرئيس أحد أفراد أسرته بانتظام، في أيام السبت والعطلات، وفي الرحلات إلى خارج البلاد، لمساعدته في تلبية احتياجاته الشخصية أساسا، وليتسنى له التواصل مع المسؤولين المعنيين، في إطار عمله كرئيس، عند الحاجة".

وكتب ريفلين (80 عاما) في وقت لاحق في حسابه على تويتر، "أعتذر. قرأتُ ردود الفعل القاسية، لأن ابنتي لازمتني خلال العيد، وأتفهم معظمها. منذ أن توفيت نحاما، يساعدني أبنائي كثيرًا في شؤوني الشخصية، وأيضًا في القيام بعملي الضروري كرئيس، فيما يتعلق بالاتصالات خلال الأعياد وعطلات نهاية الأسبوع، أي عندما لا يكون موظفين في ديواني، لأنهم يكونوا في إجازة". وتابع ريفلين "أتفهم ردود الفعل الغاضبة، لأنه إذا لم تعرفوا جدول أعمالي كرئيس، فمن الصعب فهمه، وأنا آسف لذلك".

وخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي ذو الـ 14 يوما مرتين، استجابة لتعليمات الوقاية من كورونا. وقال نتنياهو حينها، "كرئيس حكومة، يجب أن أكون قدوة حسنة للجمهور الإسرائيلي، وأن ألتزم قبل غيري بالتعليمات الصادرة عن مؤسسات الدولة".