إحباط عملية تهريب أضخم كمية مخدرات بتاريخ لبنان

بيروت /سما/ (شينخوا)

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم (الجمعة) عن إحباط وضبط عملية تهريب 25 طنا من مخدر الحشيش إلى إحدى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن هذه العملية هي الأضخم بتاريخ لبنان.

وقالت قوى الأمن، في بيان، إن عناصر مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن ضبطوا بعد مراقبة ومتابعة استمرت عدة أسابيع قافلة مؤلفة من 8 شاحنات كانت متجهة إلى مرفأ بيروت وعلى متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس التي تحتوي على أتربة زراعية.

وأضاف البيان أنه بتفتيش الحاويات جرى ضبط 25 طنا من مخدر حشيشة الكيف، كانت موضبة ومموهة بطريقة محترفة داخل أكياس الأتربة في قطع تزن كل منها 200 غرام.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص وأن العمل مستمر لتوقيف المتورطين.

وكانت قوى الأمن قد أوقفت في 23 مارس الماضي شخصين من أفراد عصابة دولية للتهريب وضبطت 244 كيلو غراما من مخدر حشيشة الكيف كانا بصدد تهريبها بحرا إلى الدنمارك بعد توضيبها داخل أثاث منزلي.

يذكر أن السلطات اللبنانية تنشط في مكافحة زراعة وتصنيع وتهريب واتجار المخدرات، حيث تمكنت من توقيف العديد من شبكات التهريب والترويج. /نهاية الخبر/

Summary :

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم (الجمعة) عن إحباط وضبط عملية تهريب 25 طنا من مخدر الحشيش إلى إحدى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن هذه العملية هي الأضخم بتاريخ لبنان.