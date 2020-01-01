"هآرتس": حماس ستقدم معلومات حول أوضاع الاسرى والمفقودين الإسرائيليين بشرط..

القدس المحتلة / سما /

دعت صحيفة هآرتس إلى ضرورة تعامل إسرائيل بشكل جدي مع مبادرة حماس التي أعلن عنها قائد الحركة السنوار، والتي تهدف بشكل حقيقي لإنهاء قضية الأسرى والمفقودين التي تعيق استمرار محادثات التهدئة.

كما دعت الصحيفة عبر مقالتها الافتتاحية اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تبني الجانب الإنساني، وعدم استخدامه فقط للأهداف السياسية الداخلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس ستقدم معلومات حول أوضاع الاسرى والمفقودين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من كبار السن ومرضى ونساء.

وكان موقع كان العبري كشف بالأمس أن مصدرا أمنيا إسرائيليا صرح بأنه "لدينا نية جدية لتبادل الأسرى، وأن هذه فرصة لن تتكرر".

في المقابل، نقلت هآرتس اليوم تصريحات موسى دودين مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس والذي اعتبر مبادرة حركته فرصة يجب عدم تضييعها.