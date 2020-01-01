  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شركة صناعات عسكرية إسرائيلية تنضم لصناعة أجهزة التنفس

الجمعة 10 أبريل 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة صناعات عسكرية إسرائيلية تنضم لصناعة أجهزة التنفس


القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "ألبيت"، نيتها فتح خط إنتاج لأجهزة التنفس، وذلك ابتداءً من الأسبوع القادم، في سبيل مكافحة فيروس كورونا.
 
وبحسب صحيفة "كلكليست" الاقتصادية، فإن الشركة المتخصصة بإنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ ستدشن خط إنتاج جديد لصناعة أجهزة التنفس وذلك بعد فشل جهود الحصول على أجهزة تنفس من الخارج.
 
وبينت الصحيفة أن الخطوة تأتي بمبادرة من المركز التكنولوجي لمحاربة الكورونا وبمبادرة من إدارة تطوير الوسائل القتالية في وزارة الجيش، حيث تقرر تدشين خط إنتاج سريع لهذه الأجهزة الحيوية والملحة في مواجهة الفيروس.
 
في حين ذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة الإسرائيلية تمتلك 3300 جهاز تنفس نصفها مستخدم من قبل مرضى، وأكثر من 100 جهاز يجري استخدامها من قبل مرضى الكورونا.
وتهدف الشركة للوصول إلى 3000 جهاز خلال الأسابيع القادمة.
 
بينما يأتي ذلك بعد أيام من تدشين  شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية خط إنتاج لأجهزة التنفس وسلمت 63 جهازًا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

#اسرائيل #اجهزة طبية #فيروس كورونا #الصناعات العسكرية الإسرائيلية #اجهزة تنفس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: السيسي ينفعل في الشارع ويوبخ ضباطا في الجيش بسبب كورونا

وثائق.. الكشف عن تفاصيل قانون موازنة الطوارئ المعمول به في فلسطين حسب توجيهات الرئيس

الزهار: حددنا الشروط والأسماء.. وندرس جدية عرض الاحتلال بشأن صفقة تبادل أسرى

تركيا ستبيع إسرائيل معدات طبية مقابل تزويد السلطة الفلسطينية بها

مسؤول إسرائيلي لـ "حماس": لدينا نية جدية لتبادل الأسرى وهذه فرصة لن تتكرر

رئيس الوزراء يوضح تفاصيل حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا في فلسطين

حكومة الاحتلال تقرر تجميد الإغلاق العام

الأخبار الرئيسية

1

شاهد: هكذا استغلت إسرائيل جهود طبيب فلسطيني لتدّعي مساعدة الصين في حربها ضد كورونا..

كورونا

وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا لمواطن من طولكرم

سنودن

"سنودن" يهاجم نتنياهو: استخدامك لمخزون "الشاباك" يذكرنا بسجلات النازيين

ملحم: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل ليرتفع العدد لـ 266

جيش الاحتلال

حكومة الاحتلال تقرر تجميد الإغلاق العام