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أسلحة تسعى السعودية لشرائها: كندا تستأنف صفقة ضخمة قيمتها 10 مليار دولار

الجمعة 10 أبريل 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسلحة تسعى السعودية لشرائها: كندا تستأنف صفقة ضخمة قيمتها 10 مليار دولار


سما / وكالات/

أعلنت الحكومة الكندية، الخميس، أنها استأنفت التفاوض على شروط عقد بقيمة 14 مليار دولار كندي (10 مليار دولار أميركي) أبرمته مع السعودية منذ سنوات لبيعها ناقلات جند مدرعة خفيفة، في خطوة تمهد أمام المضي قدما في تنفيذ هذه الصفقة المجمدة منذ نهاية 2018.

وهذه الصفقة مجمّدة منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 بسبب اتّهامات وجّهتها أوتاوا إلى الرياض عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول ومشاركة السعودية في الحرب في اليمن. ويمثل إعلان الحكومة الكندية تحولا في سياسة رئيسها جاستن ترودو الذي أعلن في نهاية 2018 أنه يبحث عن طرق تتيح لبلاده التملص من إتمام هذه الصفقة المثيرة للجدل.

وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين في بيان، الخميس، إنه تم إدخال "تحسينات كبيرة" على العقد الموقع في عام 2014 لبيع الرياض ناقلات جند مصفّحة خفيفة تصنعها في كندا شركة "جنرال دايناميك لاند سيستمز كندا" التابعة لمجموعة "جنرال دايناميكس" الأميركية.

وأضاف الوزير في بيانه إنّ "إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 14 مليار دولار" كندي كان يمكن أن يؤدّي إلى "عقوبات بمليارات الدولارات على الحكومة الكندية" وأن "يهدّد وظائف آلاف الكنديين". وأوضح أنّه بفضل هذه "التحسينات" لن تضطر كندا بعد الآن إلى دفع غرامات إذا ما تأخّرت في إصدار "تصاريح تصدير مستقبلية" أو رفضت إصدار هذه التصاريح بسبب حصول انتهاكات لضمانات استخدام الأسلحة.

ويأتي هذا الإعلان متزامنا مع اعلان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن مساء الأربعاء عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد في اليمن، في خطوة قالت السعودية انها تسمح بتركيز الجهود على الاستعداد لمواجهة كوفيد-19. 

وسجل اليمن، اليوم الجمعة، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة في الجنوب خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19. ونشرت اللجنة في تغريدة على تويتر "تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت"، موضحة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية".

#كندا #السعودية #اسلحة #ناقلات جند مدرعة

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