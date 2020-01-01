سفارتنا بالقاهرة تشكل لجنة طبية استشارية لخدمة الطلبة والجالية الفلسطينية

القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، تشكيل لجنة طبية استشارية لتوفير خدمة التواصل مع الجالية والطلبة الفلسطينيين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقالت السفارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنه بعد التشاور بين المستشار الطبي للسفارة حسام طوقان ومدير مستشفى فلسطين بالقاهرة، تقرر تشكيل هذه اللجنة الطبية لتوفير خدمة التواصل مع الجالية والطلبة عبر الهاتف أو (الواتس آب)، في حالات الضرورة الطبية لتلقي الاستشارات الطبية والتوجيه بالعلاج التي تفرضها ظروف الحجر المنزلي، مع أهمية الالتزام بعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى.

وتتكون اللجنة من:

محمد رمضان – تخصص باطنة 01222636506

دكتور سناء خريشي - تخصص مخ وأعصاب 01228627436

دكتور شاهين رأفت - تخصص قلب 01005605003

دكتور أمل حمامي - تخصص باطنة أمراض الكلى 01282700430

دكتور جمال القيشاوي - تخصص أطفال 01147774556

دكتور محمد خطاب - تخصص نساء وولادة 01006866937

دكتور إبراهيم خليل – صيدلي 0128256115

وأعربت السفارة عن شكرها للأطباء على ما أبدوه من تفان وإيجابية في العمل المشترك وسرعة قبول المشاركة في تشاطر المسؤوليات الوطنية في هذا الظرف الصعب.