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سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول جثمان أبو العطا إلى غزة

الجمعة 10 أبريل 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول جثمان أبو العطا إلى غزة


غزة / سما /

 أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن وصول جثمان المواطن الفلسطيني أسامة أبو العطا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري ، حيث وافته المنية أثناء تلقيه العلاج في مستشفى فلسطين بالقاهرة .

وأوضحت السفارة أنه بناء على تعليمات  الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، فقد تواصلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مع الجهات المصرية المعنية بالرغم من الظرف الصحي العالمي المتعلق بجائحة كورونا للوقوف على اجراءات نقل جثمانه إلى قطاع غزة تلبية لرغبة أهله بدفن الجثمان في غزة  .

وأوعز سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح  لمندوبي السفارة بالقاهرة إنهاء كافة الإجراءات اللوجستية واستصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثمان إلى قطاع غزة حيث يرافقه مندوب من السفارة حتى معبر رفح البري.

ووجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح الشكر إلى السلطات والجهات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية والتي لم تتوان عن تقديم كافة أشكال المساعدة.  

وتوجه السفير دياب اللوح وكافة مستشاري وكوادر السفارة بخالص المواساة والتعازي القلبية لآل أبو العطا الكرام في فقيدهم ، متمنيا أن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان.

#السفارة الفلسطينية #القاهرة #معبر رفح #فلسطين #قطاع غزة

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