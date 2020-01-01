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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير الكويت...

الجمعة 10 أبريل 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير الكويت...


رام الله / سما /

 أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مطمئنا على صحته، ومتمنيا للشعب الكويتي الشقيق تجاوز محنة جائحة فيروس "كورونا" التي تجتاح المنطقة والعالم.

وأكد الرئيس خلال الاتصال متانة العلاقات الثنائية والأخوية بين فلسطين والكويت، مشيدا بمواقف الكويت الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مؤكدا سيادته أن هذه المواقف ستبقى مقدرة.

من جانبه اطمأن أمير الكويت على أحوال شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الجائحة، متمنيا أن يخرج منها سالما وأن تعود الحياة الطبيعية في فلسطين والعالم، مؤكدا على مواقف بلاده الداعمة لشعبنا وقضيته.

#الرئيس عباس #امير الكويت #فيروس كورونا #صباح الأحمد الجابر الصباح

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