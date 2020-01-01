  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا ترسل إمدادات طبية إلى بريطانيا للمساعدة في مواجهة كورونا

الجمعة 10 أبريل 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا ترسل إمدادات طبية إلى بريطانيا للمساعدة في مواجهة كورونا


وكالات / سما /

أرسلت تركيا اليوم الجمعة، طائرة شحن عسكرية تحمل إمدادات طبية إلى بريطانيا، وذلك للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغردت وزارة الدفاع التركية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، أنه تم إرسال المعدات الطبية على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة التركية من مطار "إتيميسجوت" بالقرب من العاصمة أنقرة.

وأضافت الوزارة أن أنقرة أرسلت أيضا معدات طبية إلى ليبيا، حيث توجد عناصر تدريب تابعة للجيش التركي دعما لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا بقيادة فائز السراج.

وأرسلت تركيا في وقت سابق مساعدات لمكافحة الفيروس لحلفائها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إيطاليا وإسبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينجرو (الجبل الأسود)، وكذلك إلى صربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو.

#كورونا #تركيا #بريطانيا

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص اسماء المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر أبريل 2020

شاهد: السيسي ينفعل في الشارع ويوبخ ضباطا في الجيش بسبب كورونا

غزة: الأمن الداخلي يوقف متورطين بإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال

وثائق.. الكشف عن تفاصيل قانون موازنة الطوارئ المعمول به في فلسطين حسب توجيهات الرئيس

الزهار: حددنا الشروط والأسماء.. وندرس جدية عرض الاحتلال بشأن صفقة تبادل أسرى

أول تعليق من حماس بخصوص اعتقال الأمن الداخلي بغزة "رامي أمان"

تركيا ستبيع إسرائيل معدات طبية مقابل تزويد السلطة الفلسطينية بها

الأخبار الرئيسية

ملحم: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل

إسرائيل

الصحة الإسرائيلية : 10,095 اصابة و92 حالة وفاة بكورونا في "إسرائيل"

جيش الاحتلال

حكومة الاحتلال تقرر تجميد الإغلاق العام

النفط

السعودية وروسيا تتفقان على خفض نفطي غير مسبوق تحت ضغط أمريكي

كورونا

94 الف حالة وفاة بسبب كورونا والإصابات تتجاوز المليون والنصف في العالم