تركيا ترسل إمدادات طبية إلى بريطانيا للمساعدة في مواجهة كورونا

وكالات / سما /

أرسلت تركيا اليوم الجمعة، طائرة شحن عسكرية تحمل إمدادات طبية إلى بريطانيا، وذلك للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغردت وزارة الدفاع التركية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، أنه تم إرسال المعدات الطبية على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة التركية من مطار "إتيميسجوت" بالقرب من العاصمة أنقرة.

وأضافت الوزارة أن أنقرة أرسلت أيضا معدات طبية إلى ليبيا، حيث توجد عناصر تدريب تابعة للجيش التركي دعما لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا بقيادة فائز السراج.

وأرسلت تركيا في وقت سابق مساعدات لمكافحة الفيروس لحلفائها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إيطاليا وإسبانيا ومقدونيا الشمالية ومونتينجرو (الجبل الأسود)، وكذلك إلى صربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو.