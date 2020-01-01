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"الوقائي" يقبض على قاتل شاب في طولكرم

الجمعة 10 أبريل 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الوقائي" يقبض على قاتل شاب في طولكرم


طولكرم / سما /

قبض الأمن الوقائي، اليوم الجمعة على قاتل الشاب جلال إسماعيل (19 عاما) من عزبة شوفة في طولكرم.

وكان الشاب إسماعيل لقي مصرعه منتصف ليلة أمس إثر تعرضه لإطلاق نار  في عزبة شوفة جنوب محافظة طولكرم، وأعلن عن وفاته فور وصوله المستشفى، متأثرا بإصابته.

وأفاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في "الوقائي" بأن الجهاز في طولكرم ألقى القبض على قاتل الشاب بعد ساعات قليلة من مقتله، وقام وفق الأصول القانونية وبالتنسيق مع النيابة بإحالة الجاني الى مركز التوقيف والتحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

 
#الامن الوقائي

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