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ليرتفع العدد لــ 266

ملحم: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل

الجمعة 10 أبريل 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية  إبراهيم ملحم ، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وأضاف في الإيجاز الصحفي الصباحي، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة بالفيروس، منها إصابة في حلحول لشابة، وإصابتان في أرطاس ببيت لحم: طفلة ٧ سنوات وشقيقها ٢٥ سنة، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى ٢٦٦.

وأشار إلى، أن الاتحاد الاوروبي وضع كاميرا حرارية لفحص القادمين الى فلسطين عبر معبر الكرامة.

وتابع: بذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، إلى 266، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى ٤٥ حالة بينها ٩ في قطاع غزة.

#فيروس كورونا #ابراهيم ملحم #الايجاز الصحفي #الضفة الغربية

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