ملحم: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وأضاف في الإيجاز الصحفي الصباحي، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة بالفيروس، منها إصابة في حلحول لشابة، وإصابتان في أرطاس ببيت لحم: طفلة ٧ سنوات وشقيقها ٢٥ سنة، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى ٢٦٦.

وأشار إلى، أن الاتحاد الاوروبي وضع كاميرا حرارية لفحص القادمين الى فلسطين عبر معبر الكرامة.

وتابع: بذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، إلى 266، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى ٤٥ حالة بينها ٩ في قطاع غزة.