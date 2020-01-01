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زيدان يتبرع للجزائر من أجل مواجهة كورونا

الجمعة 10 أبريل 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يتبرع للجزائر من أجل مواجهة كورونا


وكالات / سما /

يفخر أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان دوما بأصوله الجزائرية، ما قاده مؤخرا للتبرع بمعدات طبية لمستشفيات ولاية بجاية التي ينحدر منها.

وذكرت الولاية الخميس، أن مؤسسة زيدان الخيرية تبرعت بتجهيزات طبية، بينها 5 أجهزة إنعاش، وأجهزة للكشف والمعاينة، سيتم تحويلها إلى مستشفيات المقاطعة التي أحصت لوحدها 74 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت الخطوة لتؤكد حرص النجم الفرنسي على مساعدة بلده الأصلي، لمواجهة أزمة انتشار الفيروس، في بادرة منه للتعبير عن التزامه بمبدأ التضامن مع أبناء بلده.
بدورها، قدمت السلطات المحلية للولاية، الشكر للاعب الجزائري الأصل، على هذه المساهمة القيمة، عبر اتصال مع والده إسماعيل زيدان، مدير مؤسسة زيدان الخيرية.

#زين الدين زيدان #فيروس كورونا

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