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الصين تصدر قراراً حاسماً: الكلاب والقطط ليست للأكل!

الجمعة 10 أبريل 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تصدر قراراً حاسماً: الكلاب والقطط ليست للأكل!


وكالات / سما /

قررت الصين اليوم الجمعة، رفع القطط والكلاب من قائمة رسمية للحيوانات التي يمكن أكلها، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا والجدل الكبير حول أسباب ظهوره وانتشاره.

واصدرت وزارة الزراعة قائمة جديدة بالحيوانات التي يمكن تربيتها من أجل لحومها، واستثنت منها للمرة الأولى الكلاب والقطط.

واوضحت جمعية "هيوماين سوسايتي إنترناشونال" الأمريكية "إنها المرة الأولى التي تلحظ فيها الحكومة الصينية بأن القطط والكلاب هي حيوانات للرفقة المنزلية وليست مخصصة للأكل".

وتشير أرقام الجمعية إلى أن 10 ملايين كلب تُقتل سنويا في الصين من أجل لحومها.

كذلك يتم القضاء على آلاف الكلاب سنويا خلال مهرجان لحم الكلاب في مدينة يولين جنوبي البلاد، وفقا لـ"فرانس برس".

يذكر أن القانون الصيني لا يمنع استهلاك لحوم هذه الحيوانات داخل البلاد، لكن هذه الممارسة تقتصر على أقلية صغيرة وتثير معارضة متزايدة من السكان.

#الصين

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