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الصحة الاسرائيلية : 10,095 اصابة و92 حالة وفاة بكورونا في "إسرائيل"

الجمعة 10 أبريل 2020 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية : 10,095 اصابة و92 حالة وفاة بكورونا في "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 92، صباح اليوم الجمعة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف إصابة، منها 164 في حال الخطر، وهو عدد أقلّ عن عدد الحالات الخطيرة بالأمس.

وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحّة الإسرائيليّة، صباح الجمعة، فإنّ عدد المصابين بلغ 10095، يخضع منهم 125 لأجهزة التنفس الاصطناعي، بزيادة 5% عن أمس.

ويخضع 721 للعلاج في المشافي، بينما 6582 للعلاج في المنازل و941 للعلاج في الفنادق بينما بلغ عدد المتعافين 1061.

وازداد عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بـ16.5٪.

#كورونا #إسرائيل

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