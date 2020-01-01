  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة: نيويورك من مدينة المال والتجارة الي عاصمة "الكورونا" في العالم

الجمعة 10 أبريل 2020 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: نيويورك من مدينة المال والتجارة الي عاصمة "الكورونا" في العالم


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن مدينة نيويورك باتت الآن عاصمة "كورونا" في العالم، إذ أنها تتقدم على جميع دول العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وقالت الصحيفة، إنه حتى يوم أمس الخميس، سجلت الولاية 159 ألفا و937 إصابة مؤكدة، بزيادة أكثر من 10 آلاف حالة عن اليوم السابق.

وأوضحت أن حصيلة الوفيات بالولاية وحدها بلغت أيضا 7 آلاف و67، بعد تسجيل 799 حالة وفاة في يوم واحد.

ووفق الصحيفة، فإن الإصابات بكورونا في نيويورك تجاوزت مثيلاتها في أي دولة أخرى، حيث يأتي بعد إسبانيا وإيطاليا بواقع 152,446، و139,422 على التوالي، بحسب أحدث الإحصاءات لجامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، يوم أمس، إلى نحو 15 ألف، إثر تسجيل 1890 وفاة جديدة.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميًا في الولايات المتحدة، التي باتت تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها الجامعة، فإن عدد الإصابات وصل 432 ألفا و438، بعد تسجيل 32 ألفا و509 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و808، إثر وفاة 1890 شخصا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

#كورونا #نيويورك #العالم #الولايات المتحدة #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص اسماء المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر أبريل 2020

غزة: الأمن الداخلي يوقف متورطين بإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال

وثائق.. الكشف عن تفاصيل قانون موازنة الطوارئ المعمول به في فلسطين حسب توجيهات الرئيس

الزهار: حددنا الشروط والأسماء.. وندرس جدية عرض الاحتلال بشأن صفقة تبادل أسرى

أول تعليق من حماس بخصوص اعتقال الأمن الداخلي بغزة "رامي أمان"

سرايا القدس تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "كسر الحصار" المشتركة

صحيفة: حراك مصري على خط تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال

حكومة الاحتلال تقرر تجميد الإغلاق العام

النفط

السعودية وروسيا تتفقان على خفض نفطي غير مسبوق تحت ضغط أمريكي

مسؤول إسرائيلي لـ "حماس": لدينا نية جدية لتبادل الأسرى وهذه فرصة لن تتكرر

رئيس الوزراء يوضح تفاصيل حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا في فلسطين

الصحة بغزة: تعافي 9 حالات من كورونا.. وإنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 1231 مستضافاً