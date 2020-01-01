رام الله / سما /

تصدر إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية إن تكلفة خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا تبلغ 137 مليون دولار، عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وتناولت الصحف عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي فتح فيه الاحتلال عبارات تصريف المياه قرب قلقيلية لتهريب العمال.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- بحمد الله.. لا إصابات جديدة بـ "كورونا" في فلسطين

- الرئيس يشكر أمير قطر على دعم بلاده الدائم لشعبنا

- عريقات يبحث مع مسؤولين عرب وأوروبيين الآثار التدميرية لخطة الضم

- القنصل البريطاني العام يشيد بالجهود الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا

- أبو بكر: سنلاحق ونحاسب كل من يسيء لأسرانا ويروّج الإشاعات

- اشتية: 137 مليون دولار تكلفة خطتنا لمواجهة "كورونا" و3.8 مليار دولار تقديرات خسائر الاقتصاد الفلسطيني

- الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة "كورونا" في فلسطين

- كنائس القدس وبيت لحم تحتفل بـ "خميس الأسرار" حسب التقويم الغربي

- خريشة: قلقون على حياة الأسرى في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي

- 72 عاما على مجزرة دير ياسين

- 47 عاما على استشهاد القادة الكمالين والنجار

- "التنمية الاجتماعية" وبنك الاستثمار يوقعان اتفاقية لدعم الأسر المتضررة جراء "كورونا"

- موظفو البنك الوطني يتبرعون بمبلغ 300 ألف شيقل لصندوق "وقفة عز"

- وفيات "كورونا" تتخطى عتبة الـ 90 ألفا في العالم

- تطبيق "زوم" لمؤتمرات الفيديو يتخذ تدابير لزيادة الأمان على الخدمة

"الأيام":

-لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فك الإغلاق الكامل عن بيتونيا دون المركبات

- الرئيس يطمئن على أحوال مواطني بيتونيا ويتحادث هاتفيا مع أمير قطر

- اشتية: 137 مليون دولار لمواجهة "كورونا "و3.8 مليار دولار تقديرات خسائر الاقتصاد

- الحكومة تناقش أفكارا لعودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية لوقف الخسائر

- إسرائيل: ارتفاع الوفيات إلى 86 والإصابات 996

- القاهرة تؤكد دور"الأونروا"

- الاحتلال يعتقل 3 شبان بعد الاعتداء عليهم في سلوان

- 278 إصابة بين الفلسطينيين في مناطق الـ48

- "كورونا" في أنحاء العالم: أكثر من 95 ألف وفاة ونيويورك تسجل رقما قياسيا جديدا

- الاحتلال يفتح عبّارات محافظة قلقيلية لتهريب العمال

- القنصل البريطاني يشيد بالجهود الفلسطينية في مواجهة "كورونا"

- أعضاء بالكونغرس الأميركي يجددون معارضتهم لضم إسرائيلي في الضفة

- الاتحاد الأوروبي يقدم 71 مليون يورو لمواجهة "كورونا" في فلسطين

- صندوق النقد الدولي: عواقب "كورونا" الاقتصادية هي الأسوأ منذ الكساد الكبير

- أطباء المستشفيات .. آلية عمل جديدة تفرضها مرحلة "كورونا"

- الصين: طوارئ في مدينة حدودية مع روسيا بسبب انتشار "كورونا"

- إقرار خطة إنقاذ أوروبية بقيمة 500 مليار يورو لمواجهة "كورونا"

- جونسون يخرج من العناية المركزة

"القدس":

-لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" الخميس

-اشتية: 137 مليون دولار تكلفة خطتنا لمواجهة "الفيروس"

- خريشة: قلقون على حياة الأسرى في سجون الاحتلال بسبب الإهمال الطبي

- الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة "كورونا"

- في اتصال هاتفي مع الرئيس عباس: أمير قطر يطمئن على أحوال شعبنا

- 86 وفاة و9968 إصابة بكورونا في إسرائيل

- عريقات لـ "القدس": نعمل على مسارين توفير الدعم للوكالة ومنع قرار الضم الإسرائيلي

- الكنائس في القدس وبيت لحم تحتفل بـ "خميس الأسرار" حسب التقويم الغربي

- "كنائس رام الله" توضح طبيعة الاحتفالات باسبوع الأعياد في ظل كورونا

- الطيبي لـ "القدس": نثمن تدخل الرئيس أردوغان بنقل 110 طلاب فلسطينيين علقوا في تركيا

- 94,573 وفاة و1,583,049 إصابة بفيروس كورونا حول العالم

- 72 عاما على مجزرة دير ياسين

- جونسون يخرج من العناية المركزة وتوجُّه نحو تمديد العزل في بريطانيا

- مدير الصحة العالمية: مواد فحص مخبري ستصل من الأردن لغزة خلال أيام

- كشف علمي ينعش الآمال في التغلب على "كورونا"

- جمعية حقوقية تحذّر: إسرائيل تبدأ بتغيير معالم القدس وتهويدها

- الاحتلال يقص أسلاكا شائكة ويفتح عبارات قرب قلقيلية لتهريب العمال

- 271 إصابة بفيروس كورونا في مدن وبلدات الداخل الفلسطيني

- تقرير في "الغارديان": أربعة سيناريوهات للخروج من أزمة الجائحة