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تسجيل أول اصابة بفايروس كورونا في اليمن

الجمعة 10 أبريل 2020 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل أول اصابة بفايروس كورونا في اليمن


وكالات / سما /

قالت مصادر صحفية، الجمعة، إنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وذكرت المصادر أن الإصابة سجلت في محافظة حضرموت، جنوبي البلاد.

وبعيد اكتشاف الحالة، أصدر محافظ حضرموت فرج البحسني، تعميما عاجلا باتخاذ إجراءات احترازية سريعة ومشددة في المحافظة المطلة على بحر العرب.

وشملت الإجراءات الاحترازية حظر التجوال في المديريات الشرقية (الشحر والديس الشرقية والريده وقصيعر)، على أن يبدأ من الثامنة من صباح الجمعة حتى السادسة من صباح السبت.

ويأتي هذا الإجراء إلى جانب الاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد، ومنع التجمعات في المكلا وغيل باوزير وبقية مديريات حضرموت كإجراء احترازي، بالإضافة إلى حظر التجوال في جميع المديريات من السادسة مساء إلى السادسة صباحا من كل يوم، بصورة دائمة.

وتشمل الإجراءات أيضا قيام الفرق الصحية وخاصة فرق الاستجابة السريعة والفرق الصحية الرديفة في المديريات الشرقية (الشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر) بواجبها، على أن يساند رجال الأمن الفرق لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية حسب خطط الصحة.

كما بدأت السلطات حملة لتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة من قبل صندوق النظافة، مع الاستعانة بسيارات المطافي للرش والتعقيم أثناء حظر التجوال في المديريات الشرقية.

#كورونا #اليمن

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