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شاهد: السيسي ينفعل في الشارع ويوبخ ضباطا في الجيش بسبب كورونا

الجمعة 10 أبريل 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: السيسي ينفعل في الشارع ويوبخ ضباطا في الجيش بسبب كورونا


القاهرة / سما /

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحظة مروره على أحد الأماكن المكتظة بالعمال دون وقايتهم من فيروس كورونا.

وتوقف الرئيس المصري بسيارته وقام بتوبيخ ضباط في الجيش ، بسبب ترك العاملين دون كمامات أو إجراءات وقائية من فيروس كورونا.

وقال: "أنا بقول الكلام ومش بيتنفذ ولا اية أنت المسؤول هنا الناس دي يومياتها كام علشان يجيب كمامات، رد عليا، وزع عليهم يبني، أنا لو جيت بكرة ولقيت الناس مش لابسة الكلام دة هيحصل مشكلة كبيرة فاهمين ولا مش فاهمين".

وكان السيسي، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أنه شاهد بعض المواطنين في الشارع لا يرتدون الكمامات، محذرا من التهاون في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال: "ساعات بنزل لوحدي أشوف الدنيا ماشية ازاي في الشارع في الوقت اللي ما فيهوش حظر.. ومش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيها وماحدش حاطط كمامات".

وأضاف أن "الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو بدون تكلفة خالص مفيش مشكلة".

وتابع: "أنا اطمنت على السكة الحديد والمترو لكن محتاجين تطهير كل وسائل النقل في الدولة وده دور الدولة والجيش... مع الالتزام والمسؤولية الكاملة كان يمكن أن يكون حجم العدوى والاصابات والوفيات بفيروس كورونا أقل... لكن برضه بقول إن الأمور تحت السيطرة وجهد وزارة الصحة والاعلام والداخلية".

#فيروس كورونا #السيسي

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